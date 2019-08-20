Три человека пострадали в ДТП с такси на Рублевском шоссе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Такси попало в аварию на Рублевском шоссе в сторону центра, пострадали три человека, сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

"Водитель такси не справился с управлением и врезался в препятствие. В результате тяжелые травмы получил водитель автомобиля и двое его пассажиров. Движение в сторону центра по Рублевскому шоссе из-за данного инцидента затруднено", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что, по предварительной информации, среди пострадавших есть иностранец.