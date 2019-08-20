Судовладелец танкера "Палладий" получил в Южной Корее два года тюрьмы

СЕУЛ, 20 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Суд города Пусан приговорил во вторник судовладельца российского танкера "Палладий" к двум годам тюрьмы и штрафу в 3 млн вон ($2,5 тыс.). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС вице-консул РФ в Пусане Евгений Евдокимов.

"Судовладелец приговорен к двум годам реального срока и штрафу в три миллиона вон, капитан - к году условно и выплате штрафа в два миллиона вон ($1,7 тыс.)", - рассказал вице-консул.

Три члена экипажа "Палладия" приговорены к 10 месяцам заключения условно, двое из них были освобождены в зале суда.

Судно "Палладий" с 15 моряками на борту изначально было задержано в Пусане за долги по зарплате в прошлом году. В августе 2018 года экипаж предпринял попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов, игнорируя требования властей вернуться в порт. В результате к задержанию судна был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом.

После этого судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов (все граждане России) были задержаны и помещены в СИЗО, им предъявлены обвинения в сопротивлении при аресте и в уклонении от наказания, а именно в попытке покинуть порт, не оплатив штрафы. Суд первой инстанции признал их виновными по четырем пунктам. После апелляции суд второй инстанции принял решение назначить реальный срок только судовладельцу, которому теперь осталось провести в заключении еще год. Остальные члены экипажа смогут покинуть Южную Корею.