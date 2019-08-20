СМИ: в Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина удерживает заложников в автобусе

ТАСС, 20 августа. Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Об этом во вторник сообщил телеканал Globo.

По его данным, нападение на автобус произошло рано утром на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 км. Согласно предварительной информации, нападавший является офицером военной полиции. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, ведут переговоры с мужчиной, который угрожает "залить автобус бензином".

Телеканал не уточняет, какие требования выдвигает преступник и сколько человек находятся в автобусе. При этом Globo отмечает, что нападавший уже отпустил трех пассажиров.