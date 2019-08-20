Рогозин: съемка пожаров сибирских лесов из космоса происходит каждые полтора часа

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Российские спутники дистанционного зондирования Земли раз в полтора часа делают съемку пожаров в Сибири. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам после встречи с участниками форума "Машук".

"Сейчас мы по сибирским пожарам очень тесно работаем с МЧС в ежедневном режиме. Раз в полтора часа мы делаем съемку с аппаратов, и эта съемка в динамике", - сказал глава госкопрорации.

По словам Рогозина, происходит "постоянная компьютерная обработка, которая показывает маркерами изменение ситуации".

Оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли выступает холдинг "Российские космические системы" (входит в Роскосмсос). Также корпорация отправляла сделанные при помощи орбитальной группировки снимки подтоплений в Туве, Пермском крае, Иркутской области и других регионов.

По данным МЧС, в настоящее время на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области действуют 168 очагов пожаров. Их тушат более 2,6 тыс. человек, 840 единиц техники и 28 воздушных судов.