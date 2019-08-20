СМИ: в вертолете, упавшем в море близ острова Порос, находились двое русских и грек

АФИНЫ, 20 августа. /ТАСС/. Двое русских и грек находились в вертолете, упавшем во вторник в море близ греческого острова Порос. Об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, в частном вертолете, который упал в 15:40 по местному времени (совпадает с московским) в море к югу от порта Пороса, находились "два русских и один грек". Агентство не уточняет, являются ли они русскоязычными гражданами Греции или гражданами России.

В посольстве РФ в Греции корреспонденту ТАСС сообщили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в потерпевшем аварию вертолете находились граждане России. "Мы такой информацией пока не располагаем", - сказал дипломат.

Мэр городка Галатас Костас Карояннис сообщил телеканалу ONE, что все находившиеся в вертолете погибли.

Газета Iefimerida пишет, что грек был пилотом вертолета, а пассажирами были русские - женщина и ребенок. Согласно информации издания, вертолет был типа Agusta A-109 и принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. Вертолет был нанят двумя русскими для полета из Галатас в Афинский международный аэропорт, уточняет газета.

Обломки вертолета находятся в море в достаточно мелководном месте. Судя по фотографиям, которые показывают телеканалы, из воды торчит его хвост. Сейчас на месте крушения находятся частные катера и лодки. Частный аквалангист совершает погружения. К месту катастрофы также направлена группа водолазов и шесть катеров Береговой охраны. Вылетел также вертолет "Суперпума" ВВС Греции для поиска тех, кто мог выжить. Министерство национальной обороны Греции сообщило, что и оно направило в зону катастрофы военный вертолет. На берегу дежурят машины скорой помощи.

Причина падения вертолета, загоревшегося и взорвавшегося в воздухе, пока точно не установлена. Свидетели говорят, что до этого он налетел на линию электропередач государственной энергетической корпорации (ДЕИ). После этого на всем Поросе пропало электричество. Теперь на остров собираются доставить электрогенераторы.

Информация о полете пока противоречива. По данным AMNA, вертолет представил план полета из Афинского международного аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса в городок Галатас на полуострове Пелопоннес, находящийся напротив Пороса, однако, в какой-то момент пропал с экрана радара Управления гражданской авиации. Однако, согласно тому, что передало греческое государственное телевидение ЭРТ, в плане полета было указано, что вертолет вылетел из местечка Краниди и около Галатаса сообщил, что возьмет на борт одного человека и отправится в Афинский международный аэропорт.