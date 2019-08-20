Полиция начала проверку по факту стрельбы на берегу Оки из-за громкой работы судна

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Двое мужчин открыли стрельбу на берегу Оки из-за громкой работы судна, проводящего замеры дна реки. По факту происшествия проводится проверка, сообщили журналистам в УМВД по Рязанской области.

По предварительным данным, двое мужчин на берегу реки Ока стреляли в воздух холостыми патронами из охолощенного автомата Калашникова из-за недовольства шумом, производимым при проведении изыскательных работ.

Как уточнили в полиции, 19 августа в ведомство обратилась работница изыскательной организации, которая на специальном судне проводила замеры дна реки Ока у села Рубецкое Шиловского района. Она сообщила, что на берег напротив их судна подъехал автомобиль ВАЗ-2107, из которого вышли двое неизвестных мужчин. Незнакомцы сделали тринадцать выстрелов в воздух и уехали.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские оперативно установили личности 37-летнего жителя Москвы и 37-летнего жителя Шиловского района Рязанской области и задержали их. По предварительным данным, выстрелы в воздух произвел москвич из охолощенного автомата Калашникова.