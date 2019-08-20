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В России пресекли канал пересылки наркотиков по почте

Как сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора, изъято 100 кг запрещенных средств. Основным фигурантом по делу проходит врач

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники службы безопасности "Почты России" и центральной оперативной таможни ФТС РФ пресекли канал пересылки наркотиков через сеть почтовых отделений, изъято более 100 кг запрещенных средств, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ТАСС в пресс-службе федерального почтового оператора, основным фигурантом по делу проходит врач.

"Изъято более 100 кг запрещенных к обороту средств. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), - сказали в пресс-службе. - Основным фигурантом по возбужденному уголовному делу будет проходить врач-химик, организовавший лабораторию по производству наркотических средств в жилой квартире многоквартирного дома".

В пресс-службе почтового оператора отметили, что безопасность и законность содержимого отправлений проверяется круглосуточно на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.

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