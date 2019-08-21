В Волгоградской области задержали подозреваемых в грабеже, угрожавших полицейским гранатой

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Волгоградской области двоих подозреваемых в грабеже и разбое на территории Татарстана. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемые при задержании угрожали полицейским муляжом гранаты.

По ее словам, в одном из автосервисов Казани злоумышленники угнали автомобиль, на котором напали на 27-летнего местного жителя, они избили его, отобрали телефон и деньги. После чего в Набережных Челнах проникли в квартиру другого потерпевшего и, угрожая ножом, похитили $15 тыс.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что к данным противоправным деяниям могут быть причастны двое жителей Татарстана, ранее судимые за аналогичные преступления, которые скрылись в Волгоградской области. В ходе задержания фигуранты оказали вооруженное сопротивление. Они произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников органов внутренних дел и, угрожая предметом, похожим на гранату, требовали обеспечить им беспрепятственное передвижение. Территория населенного пункта была оцеплена нарядами полиции. На предложение сдаться добровольно подозреваемые ответили отказом и попытались скрыться, но были задержаны", - сказала Волк.

Она отметила, что у подозреваемых изъят газовый револьвер системы Наган и муляж гранаты. "По имеющейся информации, фигуранты могли находиться под воздействием наркотических средств. По данному факту будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ", - сообщила Волк.