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Суд в Москве отказался отпустить из-под ареста обвиняемого в беспорядках Валерия Костенка

Он пробудет под арестом до 12 октября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в массовых беспорядках члена партии "Яблоко" Валерия Костенка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил оставить решение первой судебной инстанции без изменения, жалобу адвокатов - без удовлетворения", - сказал судья.

Ранее Басманный суд отправил Костенка под арест до 12 октября.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.

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