В Абхазии обстреляли штаб кандидата в президенты Олега Аршбы

СУХУМ, 21 августа. /ТАСС/. МВД Абхазии расследует обстоятельства обстрела в среду ночью в Гудаутском районе штаба кандидата в президенты республики Олега Аршбы. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

"В среду около часа ночи неизвестные обстреляли штаб кандидата Аршбы из неустановленного пока оружия. В дежурную часть Гудаутского райотдела внутренних дел информация о происшествии поступила около 10:00 мск и сотрудники милиции сразу же выехали на место происшествия. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению", - сказал представитель МВД.

По словам собеседника агентства, в момент обстрела в здании штаба никого не было и потому пострадавших нет.

На 25 августа в Абхазии назначены выборы президента. На высший пост республики претендуют 9 кандидатов, в том числе и действующий президент Рауль Хаджимба.