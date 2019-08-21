В Москве задержали мужчину, ранившего канцелярским ножом охранника магазина

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мужчина, ранивший канцелярским ножом охранника одного из магазинов торгового центра на юге Москвы, задержан и доставлен в отдел полиции.

"Мужчина пришел в один из магазинов в ТЦ "Каширская плаза". Охранник сделал мужчине замечание, так как он нес с собой вещи, похожие на те, что продают в магазине, и предложил оставить их в камере хранения", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Мужчина отказался и спровоцировал конфликт с охранником, который в результате получил от него резанную рану канцелярским ножом.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.