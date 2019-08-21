Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в бизнес-центре "Город столиц" в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Полицейские проверяют здание бизнес-центра "Город столиц" в международном деловом центре "Москва-Сити" после сообщения неизвестного об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Угроза взрыва поступила от неизвестного, который сообщил, что здание на Пресненской набережной, дом 8, заминировано. В настоящее время на месте работают полицейские и кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция ведет поиск анонимного заявителя.