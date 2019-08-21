Жительница Воронежской области умерла от отравления грибами

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Число погибших от отравления грибами с начала года в Воронежской области выросло до 10 человек, сообщил в среду ТАСС представитель департамента здравоохранения региона.

"Умерла от отравления грибами женщина, жительница Воронежа, она стала десятой жительницей региона, погибшей от грибных ядов. Ранее с начала года из-за отравления грибами умерли девять взрослых пациентов и один ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его данным, еще 11 отравившихся находятся в отделении токсикологии Воронежской областной клинической больницы №1. "Из них пятеро в тяжелом состоянии, два человека в реанимации", - добавил представитель департамента здравоохранения.

Наибольшее число отравившихся грибами в регионе было зафиксировано в Воронежской области в 2016 году - 125 человек, что в шесть раз превысило показатели 2015 года. Среди отравившихся был 21 ребенок, в том числе пятимесячный, получивший токсины ядовитых грибов с молоком матери. Из 125 отравившихся умерли трое взрослых и один ребенок.