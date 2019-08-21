МЧС: на борту упавшего вертолета под Вологдой находился только пилот

ТАСС, 21 августа. В упавшем вертолете в реку Суду в Вологодской области был только пилот, который погиб в результате катастрофы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Вертолет принадлежал погибшему. Предположительно, больше никого с ним не было, он летел один, на месте крушения пока больше никого не нашли", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, по факту ЧП начата проверка.

Маршрут, по которому двигался вертолет, пока не уточнятся. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что при падении вертолета в нем находился только один человек. Спасатели пока не начали доставать обломки вертолета из реки.

По данным МЧС, ЧП произошло в промежуток времени от 16:30 до 16:40 мск в среду. По сообщению аварийно-спасательной службы области, двухместный вертолет упал в Суду в 10-15 м от берега, где глубина составляет примерно 3 м. По данным дежурного диспетчера аэропорта Череповца, заявки на полеты на вертолете не поступали.