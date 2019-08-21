Прерванное после падения вертолета электроснабжение под Вологдой восстановлено

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Электроснабжение, прерванное в 22 населенных пунктах из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) в результате падения вертолета в Вологодской области, восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба "Россети Северо-Запад".

"Специалисты "Вологдаэнерго" - филиал "Россети Северо-Запад" полностью восстановили электроснабжение потребителей Череповецкого района, которое было нарушено в результате повреждения ВЛ 110 кВ "Суда-1" и "Суда-2" при падении вертолета в реку", - говорится в сообщении.

При этом работы по восстановлению ЛЭП через реку приостановлены по просьбе следователей, потребители запитаны по резервным схемам. "Работы на данном участке высоковольтной линии (ВЛ) продолжатся завтра, электроснабжение будет осуществляться по основной схеме", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, без света в результате инцидента оставались 2 тыс. человек. По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, ЧП произошло в промежуток времени от 16:30 до 16:40 мск в среду. По сообщению аварийно-спасательной службы области, двухместный вертолет упал в реку Суда в 10-15 м от берега, где глубина составляет примерно 3 м. В результате инцидента погиб пилот вертолета.

Для ликвидации последствий на место происшествия от МЧС отправлены 19 человек, пять единиц спецтехники. На место также выехала следственно-оперативная группа из аппарата Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. По данным дежурного диспетчера аэропорта Череповца, заявки на полеты на вертолете не поступали.

В новость была внесена правка (21:38 мск) - уточняется название компании в первом абзаце.