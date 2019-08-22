СМИ: на пожаре в пригороде Парижа погибла женщина

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Сильный пожар вспыхнул минувшей ночью в 11-этажном здании, в котором жили работники больницы города Кретей (департамент Валь-де-Марн, восточнее Парижа). Об этом сообщила в четверг радиостанция Franceinfo.

В результате пожара погибла одна женщина, пострадали восемь человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - четверо пожарных.

Как сообщил радиостанции представитель пожарной охраны региона, "итоги пожара могли быть куда более ужасающими". По его словам, пожарным удалось спасти от гибели не менее десятка человек. Некоторые из них были спущены по развернутым пожарными раздвижным лестницам, других вывели через зону сильного дыма в защитных масках, подсоединенных к баллонам с воздухом пожарных. Несколько человек спаслись, перелезая с балкона на балкон.

Огонь быстро распространился по лестничным клеткам и фасаду здания, что сделало эвакуацию людей крайне сложной. Всего в тушении участвовали семь пожарных команд. Из здания были эвакуированы около сотни человек.

Расположенное рядом с горевшим домом здание крупной больницы не пострадало, пациенты из него не эвакуировались. Огонь в горевшем здании удалось потушить только через два часа после начала пожара.