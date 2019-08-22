В Петербурге у жительницы Новгорода изъяли 10 кг наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции изъяли у жительницы Великого Новгорода более 10 кг марихуаны, которую она хранила в трехлитровых банках и ведрах в багажнике автомобиля, сообщили журналистам в четверг в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, женщину задержали с поличным в тот момент, когда она продавала наркотик жителю Петербурга в трехлитровой банке. "В этой банке полицейские обнаружили более 30 шприцов с веществом растительного происхождения. Далее в машине Renault Megane подозреваемой также обнаружено и изъято девять аналогичных банок и три пластиковых десятилитровых ведра, в которых находились пакеты с похожим растительным веществом. Общая масса изъятых веществ составила около 10 кг", - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что в емкостях находится марихуана. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере)", - отметили в управлении МВД.

Подозреваемая в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Санкции данной статьи предусматривают до 20 лет колонии.