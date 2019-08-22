Прокуратура Швеции задержала еще двух подозреваемых в организации взрыва в Копенгагене

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Шведская прокуратура задержала еще двух жителей страны, подозреваемых в подготовке нападения на налоговое управление в Копенгагене 6 августа. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе ведомства.

"Два человека в возрасте 20 лет были задержаны вчера, 21 августа, в рамках расследования взрыва налогового управления в Копенгагене 6 августа. Прокурор должен до 12 часов (13:00 мск) дня в субботу принять решение о том, должны ли подозреваемые быть взяты под стражу", - говорится в сообщении.

Прокуратура пока не предоставляет дополнительной информации по этому расследованию.

16 августа окружной суд Мальмё на юге Швеции удовлетворил запрос датской прокуратуры на экстрадицию 22-летнего шведского подданного, подозреваемого в подготовке нападения на налоговое управление в Копенгагене. Второй подозреваемый в подготовке атаки, который также является шведским подданным, объявлен в международный розыск.

Вечером 6 августа у входа в комплекс зданий налогового управления Дании в столичном районе Эстербру прогремел взрыв. В этот момент внутри находились два человека, никто из них не пострадал.