МАК выясняет причины падения вертолета под Вологдой

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию падения вертолета в Вологодской области, при котором погиб пилот. Об этом в четверг сообщается на сайте МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

По данным МАК, 21 августа в Череповецком районе Вологодской области (населенный пункт Сойволовская) произошло авиационное происшествие с автожиром Cavalon Commander RA-0161A, принадлежащим частному лицу. По информации комитета, при выполнении полета воздушное судно столкнулось с линией электропередач, упало в озеро и затонуло.