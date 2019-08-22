МВД Белоруссии: ложные сообщения о минировании объектов поступают из соседних стран

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Электронные сообщения о лжеминировании объектов в Белоруссии злоумышленники направляют из сопредельных государств с использованием сервисов, сохраняющих анонимность. Об этом сообщил заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Белоруссии Кирилл Вяткин.

"Практика показывает, что во всех случаях следы ведут за пределы страны. Если говорить о географии, то это сопредельные государства", - отметил представитель МВД, слова которого приводит агентство БелТА.

При этом, обратил внимание Вяткин, злоумышленники используют сеть Tor, VPN, анонимные сервисы электронной почты.

В этом году было зафиксировано более 30 фактов ложных сообщений о минировании различных учреждений Белоруссии, что вдвое превышает аналогичный показатель 2018 года. 19 августа на различные электронные адреса поступили анонимные сообщения о минировании пяти отелей, железнодорожных вокзалов в Минске и областных центрах, национального аэропорта "Минск". После проверки зданий сообщения об их минировании не подтвердились. Центральный районный отдел Следственного комитета по Минску возбудил уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч. 1 ст. 340 УК Белоруссии).

С начала года Следственным комитетом возбуждено 35 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. При их расследовании установлены личности 14 человек, причастных к подобным сообщениям, а по шести уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры.