Два уголовных дела возбудили после массовой драки в кузбасском селе

"Следователем ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому району по фактам причинения вреда здоровью потерпевшим возбуждено два уголовных дела. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

ТАСС, 22 августа. Два уголовных дела возбуждены в Кузбассе после массовой драки между двумя пьяными компаниями, произошедшей в селе Подгорное несколькими днями ранее. В потасовке два человека получили ножевые ранения, сообщается в четверг на сайте МВД региона.

Местные жители рассказали ТАСС, что драка произошла в начале недели после того, как несколько цыган оскорбили компанию девушек. Ранее у жителей деревни не было с ними явных конфликтов, но, по словам собеседников агентства, цыгане вели себя вызывающе. Жители села рассказали, что местные мужчины после обострения ситуации хотели проучить цыганскую семью, но их остановили полицейские. Глава сельского поселения Вячеслав Буймов опроверг ТАСС информацию о конфликте с цыганами, отказавшись давать более подробные комментарии.

Ранее сообщалось, что массовая драка между двумя пьяными компаниями произошла в кузбасском селе Подгорное. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в конфликте участвовали местные жители, в том числе цыгане. При этом он подчеркнул, что национальной подоплеки в произошедшем нет, назвав случившееся "пьяным конфликтом". Два человека получили ножевые ранения.

По сведениям источника, в селе проживают не более 17 цыган при общем населении около 800 человек. Администрация села в четверг намерена провести народный сход в связи с произошедшим.