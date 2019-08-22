Жителя Ленобласти приговорили к 10 лет колонии за убийство пассажира в автобусе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области приговорил к десяти годам и одному месяцу колонии строгого режима мужчину, убийствего пассажира в салоне автобуса. Об этом в четверг журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Суд счел собранные следствие доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в управлении.

Суд установил, что 16 февраля текущего года злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения в салоне рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Себеж - Пустошка - Санкт-Петербург. Во время движения по Гатчинской объездной дороге в Ленинградской области после словесного конфликта с одним из пассажиров мужчина несколько раз ударил его ножом в шею. От полученных травм 42-летний потерпевший погиб на месте происшествия. После убийства злоумышленник угрожал 35-летней спутнице погибшего.