В Ленобласти полиция обнаружила почти 250 кг боеприпасов времен ВОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в окрестностях озера Барское в Ленинградской области схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ТАСС в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти в четверг, общий вес найденных боеприпасов составил 249,3 килограмма.

"Житель Петербурга, который ранее обнаружил боеприпасы времен Великой Отечественной войны, добровольно выдал их сотрудникам управления уголовного розыска ГУ МВД России. В лесном массиве возле озера Барское полиция обнаружила и изъяла предметы вооружения. Общий вес их составил 249,3 килограмма", - сказали в управлении. Боеприпасы уничтожили на месте обнаружения.

В ГУ МВД добавили, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов также обнаружили схрон, на который им указал местный житель. Ранее в отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). С подозреваемого взяли подписку о невыезде, позже он добровольно выдал полицейским боеприпасы. В лесу в 1,5 км от деревни Лопухинка полиция обнаружила предметы вооружения времен ВОВ, общий вес которых составил 9,5 кг.

Накануне полиция сообщала об обнаружении в двух схронах на территории Кировского района Ленобласти более 300 кг различных боеприпасов и оружия времен Великой Отечественной войны. О месте их хранения сообщили в полицию местные жители. В обоих случаях обнаруженные предметы уничтожили сотрудники ОМОН Росгвардии.