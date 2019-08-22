В ДТП с участием микроавтобуса клуба киргизской премьер-лиги погиб футболист

БИШКЕК, 22 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб киргизской премьер-лиги "Академия-Лидер", базирующийся в Иссык-Кульской области, попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб полузащитник команды Илыч Иманбеков. Об этом сообщили ТАСС в четверг в МВД республики.

"Команда "Академия-Лидер" из Иссык-Кульской области 22 августа возвращалась домой после матча в Оше (южный областной центр - прим. ТАСС). На 197-м километре автотрассы Бишкек - Ош микроавтобус, в котором находились футболисты, столкнулся с автомобилем "Хонда", - рассказал представитель министерства.

По его данным, после столкновения микроавтобус перевернулся. "Один из спортсменов, Илыч Иманбеков 1997 года рождения, погиб на месте аварии, еще один был госпитализирован", - отметил собеседник. Другие футболисты и тренерский состав не пострадали.

В настоящее время "проводится расследование, выясняются причины аварии".