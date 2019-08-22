Адвокат сообщил о завершении расследования дела братьев Магомедовых

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следственный департамент МВД завершил расследование дела совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества.

Об этом ТАСС сообщила адвокат Зиявудина Виктория Цилюрик.

"Нам объявили об окончании следствия, и со следующей недели мы приступим к ознакомлению с материалами дела", - сказала адвокат.

Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ущерб по делу - свыше 11 млрд рублей. Им вменяется девять эпизодов мошенничества. Также Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества.