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Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"

Адвокат сообщил о завершении расследования дела братьев Магомедовых

Ознакомление с материалами дела начнется со следующей недели, отметила сообщила адвокат Зиявудина Магомедова Виктория Цилюрик
Зиявудин Магомедов Станислав Красильников/ТАСС
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Зиявудин Магомедов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следственный департамент МВД завершил расследование дела совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества.

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Об этом ТАСС сообщила адвокат Зиявудина Виктория Цилюрик.

"Нам объявили об окончании следствия, и со следующей недели мы приступим к ознакомлению с материалами дела", - сказала адвокат.

Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ущерб по делу - свыше 11 млрд рублей. Им вменяется девять эпизодов мошенничества. Также Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества.

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