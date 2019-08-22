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Спасатели извлекли из воды вертолет, потерпевший крушение под Вологдой

Представители МЧС сообщили о ликвидации последствий аварии

ВОЛОГДА, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели завершили подъем обломков двухместного вертолета, упавшего накануне в реку Суду в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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"Обломки извлечены из воды, ликвидация последствий закончена", - сказала представитель пресс-службы.

Инцидент произошел 21 августа. Вертолет задел ЛЭП и упал в воду. На борту был только пилот, он погиб. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.

На территории Судского сельского поселения Череповецкого района в четверг в связи с падением вертолета был введен режим ЧС. 

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