Спасатели извлекли из воды вертолет, потерпевший крушение под Вологдой

ВОЛОГДА, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели завершили подъем обломков двухместного вертолета, упавшего накануне в реку Суду в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Обломки извлечены из воды, ликвидация последствий закончена", - сказала представитель пресс-службы.

Инцидент произошел 21 августа. Вертолет задел ЛЭП и упал в воду. На борту был только пилот, он погиб. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.

На территории Судского сельского поселения Череповецкого района в четверг в связи с падением вертолета был введен режим ЧС.