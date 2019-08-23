На Камчатке обнаружили тайник браконьеров с 500 кг красной икры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 августа. /ТАСС/. Инспекторы Росрыболовства совместно с полицией обнаружили на берегу реки в Усть-Камчатском районе тайник браконьеров, в котором находилось более чем 500 кг красной икры. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба территориального управления Росрыболовства.

"Сотрудники рыбоохраны совместно с полицией и общественными инспекторами в ходе рейдового мероприятия на реке Озерная в Усть-Камчатском районе обнаружили тайник, в котором находился 21 куботейнер с соленой лососевой икрой общим весом 523,1 кг. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, превышает 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

Лица, причастные к незаконному промыслу, пока не установлены. Материалы дела переданы в следственные органы.

Всего с начала лососевой путины сотрудниками территориального управления Росрыболовства выявлено 613 правонарушений. У браконьеров изъято более 7,3 т водных биоресурсов, почти 1,6 т икры лососевых видов рыб, 407 орудий лова и 154 транспортных средства.