Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил в суде Москвы ходатайство об отводе прокурора

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы ходатайство об отводе прокурора, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемому.

"Прокурор знал об угрозах мне со стороны ФСБ, но ничего не предпринял. Он знал и о том, что в СИЗО мне нанесли травму", - сказал обвиняемый. Судья ушла в совещательную комнату для решения вопроса об отводе сотрудника прокуратуры.

Уилан также сказал, что сотрудники СИЗО "Лефортово" нанесли ему травму колена. "Мне повредили колено в СИЗО", - сказал Уилан.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.