Обвиняемому в шпионаже против РФ Уилану стало плохо в суде

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Гражданину США и ряда других государств Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже, стало плохо в суде, ему была вызвана скорая помощь, передает корреспондент ТАСС из зала Лефортовского районного суда Москвы, где в пятницу рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.

"Объявляется перерыв для вызова врачей", - сказала судья Елена Канева.

С самого начала процесса Уилан неоднократно жаловался на свое самочувствие. Он подчеркнул, что испытывает боль, и ему трудно участвовать в заседании, после чего судья спросила, нужна ли ему помощь врачей. "Если речь о фельдшерах, то мне они не нужны. Если вы вызовете врачей, которые меня госпитализируют, то тогда я согласен", - сказал Уилан. После этого судья вызвала скорую.

Как пояснил ТАСС его адвокат, у его подзащитного паховая грыжа.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.