У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения

АРХАНГЕЛЬСК, 23 августа. /ТАСС/. Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа. Как сообщила в пятницу пресс-служба администрации Архангельской области, превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено.

"Московские врачи завершили обследование архангельских врачей, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Неноксе. Обследование прошли более 110 человек - это врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона. Превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено", - говорится в сообщении.

Специальное дополнительное обследование в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И Бурназяна ФМБА России в Москве прошли 20 медицинских работников. Исследования проводились на спектрометре ионизирующих излучений человека.

Из-за того, что на конец августа приходится пик авиаперевозок, мобильную лабораторию развернули в Архангельске. Специалистов центра им. Бурназяна и все необходимое оборудование доставили в Архангельск специальным бортом. "Развернутая в Архангельске мобильная лаборатория работала на том же оборудовании и с использованием тех же методик, которые применялись при обследовании в Москве, - отмечается в сообщении. - В частности, применялись приборы МКС СРП-8А, ДКС-96, проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы".

По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела. Не выявлено также инкорпорации радионуклидов. У одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137, однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий инцидента в Неноксе. По заключению специалистов ФМБА России, цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках и водорослях. С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм сотрудника этот элемент мог попасть через продукты, которые он принимал в пищу.

ЧП в Неноксе

ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошло 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на 10 августа Росатом сообщил, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников госкорпорации, трое были госпитализированы.

Пиковые значения уровня радиации в Северодвинске при инциденте кратковременно достигали от 0,45 до 1,78 микрозиверта в час при фоновых значениях от 0,13 до 0,16 микрозиверта в час.