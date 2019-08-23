Сотрудник Росздравнадзора в Липецкой области задержан за получение взятки

ТАСС, 23 августа. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела территориального органа Росздравнадзора в Липецкой области, его подозревают в получении взятки, подозреваемый задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК по региону.

"По данным следствия, начальник отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области получил взятку в виде медицинской услуги от предпринимателя. Взамен чиновник обещал не указывать в акте проверки выявленные нарушения. Подозреваемый задержан", - сказала собеседница агентства.

Следствие просит арестовать подозреваемого, мера пресечения будет избрана в пятницу липецким судом.