Пермские следователи проверят информацию об избитой опекунами девочке

ТАСС, 23 августа. Следственные органы Пермского края проверяют информацию об избиении опекунами несовершеннолетней приемной дочери, сообщается в пятницу на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

"По сообщению СМИ о том, что опекуны избивали несовершеннолетнюю приемную дочь, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, девочка сбежала из приемной семьи из-за побоев и пожаловалась родной матери, которая ограничена в родительских правах. Обратно в семью ребенок возвращаться отказывается, девочка находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних, сообщили в ведомстве.