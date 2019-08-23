Нижегородская полиция проверяет информацию об избиении девочки группой сверстниц

ТАСС, 23 августа. Полиция организовала проверку в связи с получением информации, что школьницу в Нижнем Новгороде избила группа сверстниц. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В дежурную часть отдела полиции № 3 поступило заявление от 40-летней женщины о том, что девочки-подростки нанесли телесные повреждения ее 14-летней дочери. По данному заявлению проводится проверка", - указано в сообщении.

Полицейские установили, что потерпевшая договорилась увидеться 18 августа со знакомой, которая пришла на встречу вместе с двумя подругами. Между подростками произошел конфликт. Тяжесть полученных девочкой телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

"Все участники конфликта установлены полицейскими. Это две 14-летние школьницы, которые ранее не состояли на учете в ПДН, и их 16-летняя знакомая. Старшая девочка-подросток обучается в техникуме и состоит на учете в ПДН [подразделение по делам несовершеннолетних] с июня 2019 года за драку с мальчиком", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что родителей трех нападавших девочек уже привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

По данным местных СМИ, группа девочек-подростков избила ребенка с инвалидностью, снимая происходящее на камеру мобильного телефона, после чего выложила запись в интернет.