Два человека пострадали в ходе стрельбы в Краснодаре

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/ Два человека пострадали во время перестрелки в Краснодаре в ночь на 21 августа, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. Ранее сообщалось только об одном погибшем - уроженце Дагестана 1991 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье убийство.

"В настоящее время следственные органы обладают информацией еще о двух пострадавших", - сказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве также сообщили, что в дело добавили еще одну статью о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Кроме того, по данным следствия, во время обысков обнаружено и изъято огнестрельное нарезное охотничье ружье.

По уточненным данным, во время конфликта на бытовой почве между группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа, присутствовали не менее 30 человек. В пятницу в СУ СК РФ уточнили, что по делу проходят четыре человека. Октябрьский районный суд Краснодара на время следствия арестовал троих, готовится ходатайство об аресте четвертого подозреваемого.