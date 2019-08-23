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Житель Калининградской области обманом получил земельные участки на 120 млн рублей

Глава региона потребовал от руководства муниципалитетов усилить борьбу с нарушениями при продаже земель и обязал размещать объявления по торгам на земельные участки на сайте областного правительства

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Житель Калининградской области, используя подложные документы, оформил в собственность 10 земельных участков в Гурьевском районе области на 120 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 и ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") и ("Мошенничество")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

На нарушения в вопросах оформления в собственность земельных участков в муниципальных образованиях области в ходе оперативного совещания в областном правительстве в четверг обратил внимание губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, в регионе зафиксировали случаи передачи земель в собственность арендаторам по заниженной стоимости, последующего изменения разрешенного вида их использования и перепродажи по рыночной цене. Отмечены также случаи отчуждения земельных участков сельхозназначения в собственность без проведения торгов. В Гурьевском районе в результате таких нарушений, по его словам, из местного бюджета только по кадастровой оценке вывели имущество на сумму около 17 млн рублей.

Алиханов потребовал от руководства муниципалитетов усилить борьбу с нарушениями при продаже земель и обязал их размещать все объявления по торгам на земельные участки на сайте областного правительства, чтобы исключить возможность махинаций.

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