Число жертв в результате камнепада в Дагестане увеличилось до четырех

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Мальчик, который в числе четверых пассажиров автомобиля пострадал при камнепаде в Цумадинском районе Дагестана, скончался в больнице. Об этом журналистам в пятницу сообщили в региональном МВД.

"Пострадавший при камнепаде мальчик 15 лет скончался в больнице, не приходя в сознание", - сообщили в министерстве.

ЧП произошло в 4 км от населенного пункта Сильди Цумадинского района. В результате камнепада автомобиль, в котором находилась семья, упал в обрыв, в автомобиле находились отец, мать, 10-летний сын и 15-летний сын.