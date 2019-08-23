На месте природного пожара на Ставрополье организовали круглосуточное дежурство

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты останутся на ночном дежурстве на месте возгорания сухой травы и лесного массива в Грачевском районе Ставропольского края. Об этом сообщил в пятницу министр природных ресурсов и окружающей среды края Андрей Хлопянов.

"Все силы и средства были оперативно стянуты сюда. Ведем дежурство, чтобы исключить вероятность распространения огня, до утра", - сказал он в эфире краевого телеканала "Свое ТВ".

Информация о пожаре возле села Бешпагир поступила в 17:10 мск. Площадь горения сухой травы достигла 3 га, лесной растительности - 0,5 га. В 20:22 мск возгорание локализовали, к ликвидации пожара привлекли 195 человек и 22 единиц техники. Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил, что причиной возгорания мог стать поджог.