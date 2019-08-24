В Хабаровском крае подтоплен 61 населенный пункт

ТАСС, 24 августа. Более 30 жилых домов и почти 3,2 тыс. участков в 61 населенном пункте Хабаровского края остаются подтопленными паводком, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 24 августа, на территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 61 населенном пункте семи муниципальных образований подтоплены 33 жилых дома с населением 74 человека, 496 приусадебных участков, 813 земельных участков и около 1850 дачных участков. Также вода сохраняется на пяти участках межпоселковых автодорог и 42 участках дорог внутри населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Больше всего, 28 жилых домов, подтоплено в Хабаровском районе, в селах Корсаково-2 и Бычиха. Подтоплены дома и участки в Нанайском, Вяземском и Амурском районах, а также в Хабаровске. В Бикинском районе ситуация стабильна, подтопленных жилых домов там нет, а приусадебные участки постепенно освобождаются от дождевых и грунтовых вод. В районе имени Лазо паводковая обстановка стабилизируется, уровень в реках снижается, вода сохраняется на территории 74 земельных и 136 приусадебных участков.

В Хабаровском крае сложная гидрологическая ситуация, идет подъем воды в Амуре, разливаются малые реки.