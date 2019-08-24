СМИ: не менее двух человек погибли при обрушении жилого дома на западе Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли при обрушении вечером в пятницу жилого дома в городе Бхиванди в западном штате Махараштра. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, спасены четверо пострадавших, которые доставлены в больницы, еще три-четыре человека могут находиться под завалами.

По информации канала, четырехэтажное здание было построено с нарушением технических норм. В пятницу в нем стали появляться трещины, и муниципальные власти эвакуировали из аварийного дома 22 семьи. Однако часть людей решила вечером вернуться, чтобы забрать оставшиеся вещи, в этот момент здание рухнуло.

Спасатели из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия ведут расчистку завалов в поисках выживших.