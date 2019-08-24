Арестован четвертый подозреваемый по делу о стрельбе в Краснодаре

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Краснодара в субботу арестовал на два месяца четвертого подозреваемого по делу о конфликте со стрельбой, в ходе которого погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщила ТАСС помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю по взаимодействию со СМИ Анна Пушкина.

"Октябрьский районный суд Краснодара по ходатайству следственных органов избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок предварительного следствия [два месяца] в отношении четвертого подозреваемого по делу о конфликте в Краснодаре", - сказала Пушкина.

Перестрелка произошла в ночь на среду на одной из улиц Краснодара. В результате погиб уроженец Дагестана 1991 года рождения, два человека пострадали. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение ряда экспертиз.

Всего, по уточненным данным, во время конфликта на бытовой почве между группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа, в ходе которого произошла стрельба, присутствовали не менее 30 человек. По данным СУ СК РФ по региону, в статусе подозреваемых, по уточненной информации, проходят четыре человека. Ранее трое были арестованы.