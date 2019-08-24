В Калужской области убили 92-летнего ветерана

ТАСС, 24 августа. Полицейские задержали в Калуге мужчину, подозреваемого в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лилия Мошкова.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который принимал участие в боевых действиях с 1944 года по 1945 год, имел боевые награды, награжден орденом Красной Звезды и другими", - сказала собеседница агентства.

В полиции пояснили, что подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Калуга-1, где он скрывался.

По данным следствия, родственники ветерана обнаружили его убитым в квартире в городе Малоярославце Калужской области 20 августа. "Мы предполагаем, что ветеран был убит 18 или 19 августа. Сейчас подозреваемый в убийстве задержан на 48 часов. Это 34-летний мужчина, житель Мароярославца, он наркоман, который, как мы предполагаем, напал на ветерана ради денег. Будем ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Мошкова.

По ее словам, погибший - Борис Игнатьев 1926 года рождения. "В армию был призван в январе 1944 года. По январь 1945 года Игнатьев принимал участие в боевых действиях на территории Европы, был снайпером", - сказала представитель ведомства.