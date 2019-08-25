Дым от пожаров в Амазонии достиг Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 августа. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров, охвативших Амазонию, достиг севера Аргентины. Об этом сообщила Метеорологическая служба республики.

По ее данным, дым, который был зафиксирован на территории Аргентины пришел из Боливии, Парагвая и с юга Бразилии. Как ожидается, в ближайшие два дня концентрация пепла в воздухе увеличится.

Аргентинские метеорологи предсказывают, что на следующей неделе дым от пожаров в Амазонии доберется до столицы страны, расположенной к 1000 км к юго-востоку от границы с Бразилией.

По прогнозам ученых, пожары, охватившие значительные территории Амазонии, будут иметь и долгосрочные последствия для Аргентины. "На севере республики будет меньше дождей", - отметил в интервью газете La Nación член Международного союза охраны природы Клаудио Маретти.

Как пояснил эксперт, Амазония "собирает влагу со стороны Атлантического океана". "Эта влага циркулирует в атмосфере, доходит до Анд и спускается ниже на юг, в сторону Парагвая и Буэнос-Айреса", - добавил он. Из-за гибели лесов, в атмосфере будет удерживаться меньше влаги, а значит будет выпадать меньше осадков.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га (около 0,44%) лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорел лес на площади более полумиллиона гектаров.

В Боливии огнем охвачены свыше 700 тыс. га лесов в департаменте Санта-Крус. Пожары в амазонских лесах также зафиксированы в Перу.