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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе во Владикавказе

Площадь возгорания составила 40 кв. м

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 августа. /ТАСС/. Очагом пожара во Владикавказе стало складское помещение с пластиком, целлюлозой и лакокрасочным материалом, открытое горение ликвидировано. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ранее ведомство сообщало о возгорании газораспределительного щита. "По уточненной информации, горело отдельно стоящее складское помещение с пластиком, целлюлозой и лакокрасочным материалом. Площадь составила 40 кв. м", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проливка конструкций. Пожар вспыхнул рядом с горевшим недавно чесальным цехом на улице Доватора. На место происшествия выехала экологическая лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха.

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