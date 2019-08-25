Пожарные ликвидировали открытое горение на складе во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 августа. /ТАСС/. Очагом пожара во Владикавказе стало складское помещение с пластиком, целлюлозой и лакокрасочным материалом, открытое горение ликвидировано. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ранее ведомство сообщало о возгорании газораспределительного щита. "По уточненной информации, горело отдельно стоящее складское помещение с пластиком, целлюлозой и лакокрасочным материалом. Площадь составила 40 кв. м", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проливка конструкций. Пожар вспыхнул рядом с горевшим недавно чесальным цехом на улице Доватора. На место происшествия выехала экологическая лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха.