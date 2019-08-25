В одной из школ Грозного произошел пожар

ГРОЗНЫЙ, 25 августа. /ТАСС/. Кабинет директора и учительская загорелись в школе № 47 в Грозном, пожар в настоящее время локализован. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления МЧС.

"На 14:00 мск пожар на площади 150 кв. м локализован. Предварительно пострадавших нет. Горит кабинет директора и учительская на втором этаже", - сказал собеседник агентства.

По его словам, силы и средства МЧС России задействованы по второму, повышенному, рангу вызова. Причина пожара устанавливается.