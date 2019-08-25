Найден подозреваемый в поджоге жилого дома в Архангельске, где погибли три человека

ТАСС, 25 августа. Следователи установили подозреваемого, который, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения поджег частный жилой дом в Архангельске, где погибли три человека, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"По предварительной версии, 21-летний житель областного центра, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений облил внутреннее пространство дома бензином и поджег. В ходе допроса подозреваемый свою вину признал полностью, дал явку с повинной. Пояснил, что объяснить свои преступные действия не может, никакой причины поджигать дом с находившимися там людьми у него не было", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, по факту поджога следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений"). "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

Сообщение о пожаре в частном деревянном доме на ул. Адмирала Макарова на левом берегу Архангельска поступило накануне в службу пожарной охраны около 21:00 мск. По данным пресс-службы МЧС России по Архангельской области, при обследовании помещения на кровати были обнаружены тела мужчины и женщины. В дальнейшем на кухне было найдено тело 72-летнего хозяина.