{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следствие считает, что убийство мужчины в берлинском парке было заказным

По данным СМИ, в органах безопасности ряда стран НАТО полагают, что могли иметь место политические мотивы

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Немецкие следователи полагают, что убийство гражданина Грузии, в котором подозревают россиянина, могло носить заказной характер. Об этом сообщило в воскресенье издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники.

На эту тему

По его данным, следователи считают самой вероятной версией "профессионально спланированное и осуществленное заказное убийство". Spiegel Online пишет, что в органах безопасности ряда стран НАТО полагают, что могли иметь место политические мотивы, и даже не исключают, что за происшедшим могли стоять российские спецслужбы. Не исключается также как второй вариант, что убийство связано с организованной преступностью.

Согласно информации Spiegel Online, убитый, Зелимхан К. (возможно также Х.), в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности Грузии и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. Издание пишет, что в Тбилиси на него было совершено покушение, после чего он бежал на Украину.

Сын жертвы сообщил газете Bild, что "отца уже четыре раза пытались убить", в том числе отравить, и что он даже был ранен.

Теги
УкраинаГрузияГерманияРоссия
Пожар возле института ЦНИИмаш в Подмосковье локализован
Его площадь составила 100 кв. м
Читать полностью