В Донецке сообщили о новом обстреле поселка в Горловке

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье вечером подвергли минометному обстрелу поселок Железная Балка на окраине Горловки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 18:55 вооруженные формирования Украины произвели обстрел по направлению Новгородское - Железная Балка. Выпущено три мины калибром 120 мм и четыре мины калибром 82 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным представительства, по горловскому поселку украинскими силовиками было произведено 10 выстрелов из вооружения БМП-1 (боевая машина пехоты).

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.