В СКФУ в Ставрополе произошел пожар

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в воскресенье вечером в Ставрополе в Северо-Кавказском федеральном университете, пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-служба краевого МЧС.

"25 августа в 21:34 мск произошел пожар в Ставрополе, ул. Пушкина, 1, в Северо-Кавказском федеральном университете, в третьем корпусе. В результате пожара повреждено помещение лаборантской, кафедры биомедицины и физиологии на площади 15 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, погибших пострадавших нет.

"В лаборантской сработала система автоматической пожарной сигнализации и вывела сигнал на пульт пожарно-спасательной части. Благодаря своевременному реагированию подразделений пожарной охраны удалось минимизировать последствия пожара. Причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования", - говорится в пресс-релизе.

На месте работает дознаватель МЧС России.