С "Нулевого километра любви" в Ессентуках вновь украли фигуру Амура

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, которые украли фигуру Амура со стелы "Нулевой километр любви" в центре Ессентуков, сообщили ТАСС в понедельник в полиции города.

"В дежурную часть отдела МВД России по городу Ессентуки с заявлением обратилась администрация города. На Театральной площади вандалы отломили фигуру Ангела со стелы "Нулевой километр любви", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводятся оперативно-разыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 ("Кража") УК РФ.

"В очередной раз нашего Амура украли. Кто-то решил сделать "подарок" родному городу ко дню рождения, но мы обязательно найдем того, у кого так руки чешутся", - написал глава города Александр Некристов на своей официальной странице в Instagram.