В Благовещенске полуторагодовалый ребенок выжил, выпав из окна пятого этажа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС/. Ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома в Благовещенске, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"25 августа 2019 года в результате падения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома в городе Благовещенске, полуторагодовалый ребенок получил телесные повреждения. Мальчик доставлен в медицинское учреждение для оказания ему медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в связи с инцидентом следственным отделом по Благовещенску следственного управления СК РФ по Амурской области проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Приамурья, ребенок находится в тяжелом состоянии.